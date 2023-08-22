Седьмым погибшим диггером оказался главный пиарщик крупнейшей IT-компании РФ

Отмечается, что Маркушин отправился на смертельную экскурсию по московским коллекторам вместе дочерью и племянником. На данный момент поисковая операция завершена .

Группа диггеров отправилась на экскурсию по московским коллекторам в середине августа. На тот момент в Москве шел сильный дождь, из-за чего их затопило водой. 22 августа был задержан один из организаторов смертельной экскурсии. Всего в путешествии по коллекторам принимали участие восемь человек.