Седьмым погибшим диггером оказался главный пиарщик крупнейшей IT-компании РФ
По предварительной информации, седьмым погибшим диггером оказался руководитель PR-службы крупнейшей IT-компании «Ланит» Дмитрий Маркушин. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Также в Москве обнаружено тело, предварительно, руководителя PR-службы компании „Ланит“ Дмитрия Маркушина», — передает telegram-канал Shot.
Отмечается, что Маркушин отправился на смертельную экскурсию по московским коллекторам вместе дочерью и племянником. На данный момент поисковая операция завершена.
Группа диггеров отправилась на экскурсию по московским коллекторам в середине августа. На тот момент в Москве шел сильный дождь, из-за чего их затопило водой. 22 августа был задержан один из организаторов смертельной экскурсии. Всего в путешествии по коллекторам принимали участие восемь человек.