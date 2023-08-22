Всех участников московской диггер-экскурсии нашли погибшими

В Москве обнаружили тела всех восьми участников экскурсии по коллекторам, пропавших во время ливня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В столице завершили операцию по поиску погибших, заявил собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что организатор экскурсий по Неглинке и «руководитель диггеров» Никита Дубас был задержан после допроса. По данным агентства, в Санкт-Петербурге также задержали директора экскурсионного бюро.

Группа из восьми человек, отправившаяся на диггер-экскурсию по коллекторам реки Неглинки, пропала 20 августа. СМИ писали, что участники экскурсии заплатили по девять тысяч рублей за «увлекательную прогулку по секретным местам». Во время ливня вода затопила подземные ходы и члены группы (среди них были несколько подростков) не смогли выбраться из коллектора.