У летевшего в Москву самолета отказал двигатель при посадке

У самолета авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель при посадке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

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Инцидент произошел с пассажирским лайнером, летевшим из Новосибирска в российскую столицу, во вторник, 22 августа.

«Борт находился уже на предпосадочной прямой — за шесть километров до взлетно-посадочной полосы в Домодедово и высоте почти 500 метров, когда командир воздушного судна подал сигнал срочности "Pan, Pan"», — говорится в сообщении.

Пилот уведомил о проблеме с двигателем и принял решение уйти на второй круг. Вскоре член экипажа доложил об отказе правого двигателя и возможном попадании в него птицы. «В аэропорту сразу же объявили сигнал "Тревога", — пишет источник. — Через некоторое время самолет совершил благополучную посадку».