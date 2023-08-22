Спасатели извлекли из Москвы-реки тело еще одного погибшего в коллекторе диггера. Об этом стало известно во вторник, 22 августа.

Трагедия, о которой идет речь, произошло 20 августа. Группа из семерых человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам в центре столицы. Во время прогулки начался сильный дождь и подземную систему затопило. В по официальным данным четверо участников погибли, о судьбе остальных ничего не известно.