В Петербурге задержали директора компании, организовавшего экскурсии по Неглинке
Гендиректор компании "Спутник" Александр Ким, которая организовала незаконную экскурсию по подземным коллекторам Неглинки в Москве, в результате чего погибли четыре человека, задержан в Санкт-Петербурге.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он будет доставлен в Москву.
"В настоящее время гендиректор "Спутника" Александр Ким задержан. Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.