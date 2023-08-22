Генерального директора петербургской турфирмы «Спутник» Александра Кима задержали по делу о гибели участников диггер-экскурсии по коллекторам реки Неглинки в Москве. Об этом сообщает 78.ru.

Группа из восьми человек, отправившаяся на диггер-экскурсию по коллекторам реки Неглинки, пропала 20 августа. СМИ писали, что участники экскурсии заплатили по девять тысяч рублей за «увлекательную прогулку по секретным местам». Во время ливня вода затопила подземные ходы и члены группы не смогли выбраться из коллектора. 21 августа сообщалось, что найдены тела пятерых погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Установлено, что все участники экскурсионной группы приобретали билеты на трех сайтах: агрегаторе «Спутник», в экскурсионном бюро «Авангард» и сервисе «Трипстер», отмечает 78.ru.

В Санкт-Петербурге был задержан генеральный директор фирмы ООО «Спутник» Александр Ким, который является одним из подозреваемых по делу.

Его везут на поезде на допрос в Москву, утверждает издание.

21 августа следственные органы провели обыски в офисах компаний-организаторов экскурсии, а также по местам жительства их руководителей.

По информации источника «Известий», в розыске находится также руководитель ООО «Авангард» Александр Лазовский. При этом Лазовский может быть в Дубае. Уже задержан и дал показания диггер Никита Дубас.