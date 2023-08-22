Полиция задержала серийного грабителя на северо-востоке Москвы

Сотрудники полиции задержали серийного грабителя, от рук которого пострадали не менее семи женщин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 22 августа.

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По ее словам, злоумышленник орудовал в Лианозовском лесопарке в Москве. Он выслеживал гулявших одиноких женщин, подбегал к ним со спины и вырывал у них из рук сумочки, или срывал с шеи цепочки с украшениями, после чего скрывался.

После очередного преступления, совершенного в июне, сотрудники полиции смогли выйти на след подозреваемого. Им оказался ранее осужденный на условный срок житель Московской области. На допросе он во всем сознался и рассказал, что снова решил встать на преступный путь.

Награбленное он продавал случайным покупателям. Суммарный материальный ущерб от его деятельности превысил 200 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранта заключили под стражу. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.