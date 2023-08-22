В Костроме медведь бегал по улицам и заснул на дереве

В Костроме медведь бегал по улицам и от испуга взобрался на дерево на высоту почти 15 метров, сообщило региональное управление МЧС на своем сайте. Спасатели усыпили животное при помощи снотворного. Специалисты Департамента природных ресурсов и пожарные сняли медведя с дерева и донесли до полицейского автомобиля.

Сообщение о том, что на улице Ткачей в Костроме прохожие заметили медведя, поступило вечером 21 августа. На место выехали экстренные службы города, район был оцеплен. Первоочередная задача — усыпить медведя, чтобы не допустить жертв среди жителей. От испуга животное забралось на дерево на высоту почти 15 метров, там оно и уснуло после специально введенного снотворного, — говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске решилась судьба пяти брошенных цирковых медведей. Экопарки в Шерегеше и Карелии готовы принять спасенных животных на постоянное место жительства. Но для этого волонтерам необходимо собрать около четырех миллионов рублей на строительство пяти вольеров. При этом у зоозащитников нет таких финансовых возможностей, поэтому они обратились к сибирякам, которые готовы оказать помощь. Медведей обнаружили в 2022 году, они остались на морозе без еды и воды в тесных клетках. Все это время сибиряки заботились о медведях, кормили и лечили их. Волонтеры отмечают, что животные выли от голода и холода, когда их обнаружили.