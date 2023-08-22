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Полиция возбудила уголовное дело из-за уколовшегося шприцом в каршеринге ребенка

Следствие ОМВД России по району Крылатское возбудило уголовное дело после того, как шприц с наркотическим веществом воткнулся в ногу ребенку в машине каршеринга. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Полиция возбудила уголовное дело из-за уколовшегося шприцом в каршеринге ребенка
© РИА Новости

Дело возбудили по ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Тому, кто оставил в автомобиле шприц, может грозить до восьми лет колонии. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным полиции, в арендованной машине каршеринга ребенок укололся о найденный на заднем сиденье шприц с неизвестным веществом. В нем, согласно экспертизе, были обнаружены следы наркотического средства — мефедрона. Каршеринг BelkaCar начал проверку инцидента с ребенком и шприцом.

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