Полиция возбудила уголовное дело из-за уколовшегося шприцом в каршеринге ребенка

Следствие ОМВД России по району Крылатское возбудило уголовное дело после того, как шприц с наркотическим веществом воткнулся в ногу ребенку в машине каршеринга. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Дело возбудили по ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Тому, кто оставил в автомобиле шприц, может грозить до восьми лет колонии. Расследование уголовного дела продолжается.