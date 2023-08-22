РЕН ТВ привел подробности дела о гибели диггеров в Москве

В ближайшие часы в Москве возобновят поиски тел четырех человек, пропавших во время ливня на диггер-экскурсии по московским коллекторам. Как сообщает РЕН ТВ, спасатели уже нашли тела четырех человек, в том числе троих подростков, а следователи установили предполагаемых организаторов экскурсии.

По данным канала, следователи начали обыски в офисе экскурсионного бюро, а его руководитель находится в розыске. Задержан один из предполагаемых организаторов экскурсии - опытный диггер.

РЕН ТВ отмечает, что среди участников экскурсии была супружеская пара пенсионеров, переехавшая из Санкт-Петербурга в Московскую область.

«На пенсии они работали, жили в Подмосковье, работали в нормальных фирмах, развлекались как могли. Мне просто с работы позвонили, сказали, что моих родителей не могут найти», - рассказал телеканалу сын пары.

Группа из восьми человек, отправившаяся на диггер-экскурсию по коллекторам реки Неглинки, пропала 20 августа. СМИ писали, что участники экскурсии заплатили по девять тысяч рублей за «увлекательную прогулку по секретным местам». Во время ливня вода затопила подземные ходы и члены группы не смогли выбраться из коллектора. 21 августа сообщалось, что найдены тела пятерых погибших.