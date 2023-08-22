Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Балашихе

Взрыв газа произошел на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома в Балашихе, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Инцидент случился около 21:30 21 августа. Дом расположен на улице Победа. В прокуратуре уточнили, в результате ЧП пострадавших не выявили. Разрушение получило межквартирное перекрытие.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Балашихинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", – говорится в сообщении.

Между тем Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На территорию ЧП выехали следователи и криминалисты. Они осмотрели место происшествия, в том числе квартиры, передает телеграм-канал СК.