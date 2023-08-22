Генерал МВД рассказал о самых распространенных наркотиках в России

В 2022 году удельный вес синтетических наркотиков в общей массе изымаемых наркотических средств в России составил более половины — 52 процента. О самых распространенных наркотиках в России во вторник, 22 августа, «Ленте.ру» рассказал первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

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«В последние годы сформировалась тенденция замещения традиционных наркотиков растительного происхождения на синтетические. В 2019 года удельный вес "синтетики" в общей массе изымаемых наркотических средств постепенно увеличивался: в 2019 году — 29,5 процента, 2020 год — 31,3 процента, 2021 год — 48,9 процента», — рассказал Смуров.

Он отметил, что в 2022 году по направленным в суд уголовным делам из незаконного оборота изъято 35,6 тонн наркотических средств. Для сравнения, в 2021 году было изъято 21,5 тонны.

Полное интервью с Кириллом Смуровым можно прочитать здесь