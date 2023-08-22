Семилетняя девочка госпитализирована после купания в Сочи

Семилетняя девочка из Екатеринбурга попала в реанимацию из-за ротавируса во время отдыха на черноморском побережье в Сочи. Об этом сообщает «Е1».

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Семья приехала на отдых в Лазаревское 14 августа, спустя несколько дней девочка заболела, у нее поднялась температура, начались судороги, ребенок терял сознание. Пострадавшую доставили в местную больницу, там ребенок начал задыхаться и кашлять.

«Я позвала медсестру, нас на руках доставили в реанимацию. Врачи позже объяснили, что такое бывает из-за ротавирусной инфекции, якобы из организма вымыло натрий из-за рвоты и температуры на фоне аномальной жары. Сейчас она получает антибактериальную терапию. Все врачи подключились, но не дают хороших прогнозов, — рассказала мама девочки.

Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое, девочка подключена к аппарату ИВЛ, из-за начавшегося отека из легких пациентки откачали более двух литров жидкости. По словам матери девочки, при госпитализации в больнице была очередь из отравившихся детей с подозрением на ротавирус.