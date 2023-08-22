Восемь сотрудников ГИБДД пойдут под суд за 55 взяток от российских водителей

В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела восьми участников организованной преступной группировки (ОПГ), состоящей из бывших и одного действующего сотрудника МРЭО ГИБДД, которых обвиняют в получении взяток за выдачу водительских удостоверений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

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Бывшему начальнику отдела экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД, его экс-заместителю и их подчиненным вменяются статьи 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе»), 290 УК РФ («Получение взятки»), 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).