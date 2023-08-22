Самолет S7 экстренно сел в Красноярске

Рейс авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Благовещенск, совершил экстренную посадку в Красноярске из-за пьяного пассажира. Об этом стало известно во вторник, 22 августа.

По данным СМИ, мужчина взял на борт алкоголь и сильно напился: из-за этого он начал громко орать, бить кулаками стены и толкать стюардесс. Пару раз мужчину даже связывали. В связи с буйным поведением пилот принял решение совершить посадку в Красноярске, там дебошира встретили правоохранительные органы. Как передает Amur Mash, рейс задержали на два часа.