Самолет S7 экстренно сел в Красноярске

Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Красноярске из-за пьяного пассажира
Рейс авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Благовещенск, совершил экстренную посадку в Красноярске из-за пьяного пассажира. Об этом стало известно во вторник, 22 августа.
По данным СМИ, мужчина взял на борт алкоголь и сильно напился: из-за этого он начал громко орать, бить кулаками стены и толкать стюардесс. Пару раз мужчину даже связывали. В связи с буйным поведением пилот принял решение совершить посадку в Красноярске, там дебошира встретили правоохранительные органы. Как передает Amur Mash, рейс задержали на два часа.
Недавно рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за того, что четырехлетнему ребенку стало плохо на борту. На время передачи ребенка медикам и выгрузке багажа родителей двигатели были выключены. Спустя один час и 20 минут полет продолжился.