В Новокузнецке самолет при посадке выкатился за полосу и повредил шасси
В Новокузнецке самолет Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер» повредил шасси при посадке в условиях густого тумана. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел около 5:00 по местному времени (1:00 мск) 22 августа. Воздушное судно выполняло рейс Санкт-Петербург — Новокузнецк. При посадке пилоты допустили выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.
Всего на борту находились 140 человек. В результате происшествия пострадавших нет. Ведомство устанавливает причины и обстоятельства инцидента.
Напомним, что 21 августа рейс Сочи — Москва экстренно посадили в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы. Спасти жизнь женщины помог пассажир — глава Росздравнадзора Москвы Роман Курынин. Он заново запустил сердце умирающей, после чего ее передали врачам скорой помощи.