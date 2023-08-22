В Новокузнецке самолет при посадке выкатился за полосу и повредил шасси

В Новокузнецке самолет Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер» повредил шасси при посадке в условиях густого тумана. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Инцидент произошел около 5:00 по местному времени (1:00 мск) 22 августа. Воздушное судно выполняло рейс Санкт-Петербург — Новокузнецк. При посадке пилоты допустили выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.

Всего на борту находились 140 человек. В результате происшествия пострадавших нет. Ведомство устанавливает причины и обстоятельства инцидента.