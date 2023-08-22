Описаны последствия взрыва в Кривом Роге

В результате ракетного удара в Кривом Роге повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Последствия взрыва раскрыл мэр украинского города Александр Вилкул в Telegram-канале.

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По его информации, несколько больниц переходили на генераторы, электроснабжение в них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, в настоящее время осуществляется перезапуск. Также частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.

Ранее Александр Вилкул сообщил о взрыве в Кривом Роге, атака на город произошла около 5:30 утра.