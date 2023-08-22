В Приморье объявили штормовое предупреждение

"Ночью и утром 23 августа под влиянием активных фронтальных разделов в Приморском крае местами пройдут сильные (15-40 мм за 12 часов и менее), локально очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. 25 августа в связи с выходом южного циклона на большей территории края ожидаются сильные (15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (50 мм за 12 часов и менее)", - говорится в предупреждении.