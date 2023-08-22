Аэропорты Москвы закрывали на вылеты и прилеты
Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимали рейсы, вылеты также отложены. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
"Закрыто воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово. Рейсы не принимаются, вылеты отложены", - сказал собеседник агентства.
Согласно онлайн-табло аэропортов, часть рейсов перенесены в другие города, один - в аэропорт Жуковский. Несколько рейсов находятся в зонах ожидания.
Позже в авиационных службах сообщили, что Шереметьево и Домодедово, входящие в Московский авиаузел, начали принимать рейсы после временного закрытия.
"Шереметьево и Домодедово вновь принимают рейсы, которые находились в зоне ожидания. Внуково по-прежнему закрыт", - сказал собеседник агентства.