Аэропорты Москвы закрывали на вылеты и прилеты

Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимали рейсы, вылеты также отложены. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

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"Закрыто воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово. Рейсы не принимаются, вылеты отложены", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропортов, часть рейсов перенесены в другие города, один - в аэропорт Жуковский. Несколько рейсов находятся в зонах ожидания.

Позже в авиационных службах сообщили, что Шереметьево и Домодедово, входящие в Московский авиаузел, начали принимать рейсы после временного закрытия.