СМИ: Один из подозреваемых по делу о смертельной экскурсии успел покинуть Россию

В связи с делом о трагической экскурсии в подземных коллекторах Москвы два человека объявлены в розыск: генеральный директор компании "Спутник" Александр Ким и генеральный директор компании "Авангард" Александр Лазовский.

Согласно информации сообщил, последний уже успел покинуть Россию и находится за ее пределами, предположительно, в ОАЭ. Компания "Спутник", предлагавшая билеты на опасную экскурсию по подземным коллекторам Москвы, не имела официальной регистрации. В настоящее время силовые структуры разыскивают ее генерального директора, Александра Кима. Генеральный директор туристического агентства "Авангард" - Лазовский - уже находится за пределами России. По версии следствия, организаторы подземных туров не могли не знать о рисках, которым подвергали своих клиентов. Но прогнозы синоптиков предупреждали о высокой вероятности ливневых дождей, которые могли вызвать затопление коллектора. Несмотря на это, инструкторы-диггеры не отменили запланированное незаконное мероприятие.

Кроме того, подземные туры компании "Спутник" не были согласованы с муниципальными службами Москвы, что предусматривает наказание, вплоть до уголовной ответственности.