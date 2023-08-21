Троих детей нашли в квартире с телами родителей в Свердловской области

Руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что в одной из квартир Асбеста были обнаружены тела мужчины и женщины. Кроме них в квартире также находились трое детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Информация о жуткой новости поступила в дежурную часть территориального ОВД 21 августа в 9.40 (7.40 мск). Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции личности умерших установили по горячим следам», – рассказал он.

Горелых также уточнил, что тела были найдены на кухне. Согласно имеющейся информации, погибшими оказались мужчина 1990 года рождения, а также его жена 1991 года рождения. Оба ранее были судимы по нескольким статьям. Накануне гибели пара принимала гостей, однако полицейские не обнаружили на месте происшествия явных свидетельств криминала.

«Вероятнее всего, что-то произошло поздним вечером или ночью, когда родственники ушли к себе домой. Более подробные и точные обстоятельства выясняют сыщики уголовного розыска и следователи СКР», – добавил он.

Помимо этого, в квартире находились трое детей. Представитель МВД отметил, что двух девочек 2018 и 2019 года рождения поместили в местное социальное учреждение, а третья девочка 2022 года рождения была помещена в больницу для обследования.