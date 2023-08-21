Российский заключенный получил новый срок за побег из колонии ради дочери

В Новосибирске Ленинский районный суд приговорил 47-летнего мужчину к году и семи месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

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Россиянина признали виновным по статье 313 («Побег из мест лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание») Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, он сбежал из колонии на пятый день отбывания наказания. 21 апреля осужденный порвал сетку, которой был закрыт сверху локальный участок карантинного отделения, и покинул территорию. Мужчина рассказал, что пошел на этот шаг ради встречи с дочерью в одном из сел региона. При этом увидеть друг друга они все равно не смогли, так как осужденного задержали через девять часов после побега.