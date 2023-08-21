Серийной убийце младенцев в Великобритании вынесли приговор

Бывшая медсестра из Великобритании Люси Летби получила 14 пожизненных сроков за убийство семерых младенцев, а также покушение на жизнь ещё шестерых. Об этом сообщает Sky News.

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«Это была жестокая, расчетливая и циничная кампания по убийству детей с участием самых маленьких и наиболее уязвимых детей, вы (обвиняемая – прим. ред.) осознавали, что ваши действия причиняют значительные физические страдания. <...> В ваших действиях была злоба, граничащая с садизмом», – заявил судья Королевского суда Манчестера во время оглашения приговора.

Уточняется, что Летби получила по одному пожизненному сроку за каждое совершённое преступление – она убила семерых младенцев и попыталась убить ещё шестерых, при этом одного из них она попробовала убить дважды. Кроме того, бывшей медсестре отказали в праве на досрочное освобождение.