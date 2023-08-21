Найдено тело пятого погибшего в коллекторе Неглинки

Как сообщает Telegram-канал "112", тело неизвестного мужчины было обнаружено в Москве-реке в районе парка "Зарядье". Устанавливаются личность и обстоятельства гибели мужчины.

Ранее сообщалось, что было обнаружено четыре тела участников подземной экскурсии. Согласно базовой версии, все они утонули в коллекторе во время мощного ливня, а затем течение вынесло их в Москву-реку. Поисковые работы продолжаются.