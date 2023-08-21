Около 125 га леса горит в Ростовской области

Около 125 гектаров леса горит в Орловском районе Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.
Пожарные пытаются локализовать лесной пожар. В настоящее время огнем охвачено 125 гектаров, в том числе 25 га — верховой пожар.
Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что в борьбе с возгоранием на территории лесного массива в районе ЖК «Династия» объединились пожарные, сотрудники администрации и коммунальных предприятий, а также жители — их усилия помогли справиться с пожаром. Об этом сообщается в Telegram-канале Богодистова.
По его словам, всего для ликвидации огня задействовали 45 единиц техники и 107 человек.
До этого авиалесоохрана сообщала, что за сутки в России потушили 66 природных пожаров. К полуночи 5 августа в РФ продолжали действовать 176 лесных пожаров на площади 168 702 га.