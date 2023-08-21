В Стамбуле вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в районе Силиври в Стамбуле, к тушению привлекли вертолеты. Об этом сообщает NTV.
Отмечается, что возгорание произошло в лесном массиве между кварталом Чельтик и Бюйюкчавушлу около 15:00.
«Из-за труднопроходимой местности в тушении пожара участвуют пожарные вертолеты. Жандармы, принявшие активные меры безопасности в этом районе, закрыли его для доступа граждан», — говорится в тексте.
На данный момент работы по ликвидации возгорания продолжаются.
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