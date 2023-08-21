Пассажиров рейса из Турции эвакуировали из-за угрозы взрыва

Пассажиров рейса авиакомпании Pegasus Airlines из Турции в Швецию эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом пишет портал Aviation24.be.

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Путешественники на борту самолета Airbus A320 сообщили, что узнали о бомбе, когда самолет уже вырулил на взлетную полосу. Это вызвало панику и крики. Туристов пришлось вывести из салона, на место происшествия вызвали полицию.

По данным источника, самолет вылетел из Турции на семь часов позже, чем планировалось изначально.