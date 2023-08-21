В Липецкой области мужчина спас детей, игравших с гадюкой

В Липецкой области 33-летний местный житель спас детей, игравших с гадюкой, но пострадал сам. Об этом сообщает издание GOROD48.

По информации СМИ, инцидент произошел в селе Добром на берегу реки Воронеж. Мужчина увидел, как дети играют с гадюкой. Он решил вмешаться в опасную игру и защитить детей от ядовитой змеи. В итоге он осуществил задуманное, но получил укусы в кисти обеих рук.