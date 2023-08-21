Три человека умерли от лихорадки Западного Нила в Румынии
По данным портала, на текущей неделе в республике заразились 10 человек, трое из них скончались в результате тяжелого менингоэнцефалита.
Уточняется, что распространению заболевания в Румынии способствует аномальная жара.
Специалисты Института имени Иона Кантакузино (Бухарест) предупредили, что в случае заражения лихорадкой этого типа у больных может развиться серьезное воспаление головного или спинного мозга, что приводит к смерти пациента.
Вместе с тем, у большинства людей (80%) болезнь протекает бессимптомно.
Ученые напомнили, что в 2018 году в Румынии от вируса умерли 36 человек. В 2019 году было несколько десятков случаев заболевания с тремя летальными исходами.
По информации Роспотребнадзора, заражение лихорадкой Западного Нила происходит при укусах комаров, при этом болезнь не передается от человека к человеку посредством прямого контакта.
В ведомстве отметили, что в соответствующих регионах при выездах на природу следует надевать одежду, которая максимально закрывает участки тела, а также использовать репелленты.