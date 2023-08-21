Три человека умерли от лихорадки Западного Нила в Румынии

В Румынии за одну неделю от лихорадки Западного Нила погибли три человека. Об этом пишет Euronews.

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По данным портала, на текущей неделе в республике заразились 10 человек, трое из них скончались в результате тяжелого менингоэнцефалита.

Уточняется, что распространению заболевания в Румынии способствует аномальная жара.

Специалисты Института имени Иона Кантакузино (Бухарест) предупредили, что в случае заражения лихорадкой этого типа у больных может развиться серьезное воспаление головного или спинного мозга, что приводит к смерти пациента.

Вместе с тем, у большинства людей (80%) болезнь протекает бессимптомно.

Ученые напомнили, что в 2018 году в Румынии от вируса умерли 36 человек. В 2019 году было несколько десятков случаев заболевания с тремя летальными исходами.

По информации Роспотребнадзора, заражение лихорадкой Западного Нила происходит при укусах комаров, при этом болезнь не передается от человека к человеку посредством прямого контакта.