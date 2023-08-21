Мужчину, убившего мать в гараже в Москве, отправили в колонию

Суд отправил в колонию мужчину, который задушил мать в гараже на северо-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 21 августа.

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По ее словам, 49-летнего Сергея Романова обвиняли по статье «Убийство». Мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

Преступление, о котором идет речь, произошло 23 марта 2023 года в гараже, стоящем на пересечении улицы Фабрициуса и Походного проезда. Злоумышленник пришел в помещение вместе с матерью. Между членами семьи произошел конфликт, в ходе которого Романов схватил резиновый ремень и задушил мать.

Чтобы скрыть преступление, мужчина отвез тело погибшей в Рязанскую область и спрятал в его в заброшенном здании. А спустя два дня злоумышленник обратился в полицию с заявлением о пропаже матери.