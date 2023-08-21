Диггер прокомментировала гибель людей в коллекторах Москвы
Диггер Таша Грехова в разговоре с Рамблером прокомментировала инцидент с гибелью участников подземной экскурсии в Москве, выступив за легализацию данной сферы для профилактики подобных происшествий.
Напомним, группа (по разным данным, из пяти-восьми человек), отправившаяся на диггер-экскурсию по московским коллекторам, пропала во время ливня 20 августа. По информации СМИ, как минимум несколько членов группы не смогли выбраться из коллекторов и погибли.
Предполагаемым виновником произошедшего Грехова назвала диггера-проводника, который повел людей в коллекторы перед ливнем.
Не думаю, что члены группы смогли бы самостоятельно попасть в коллектор, потому что там достаточно сложный залаз, там нужно поднимать и отодвигать люк. Непрофессионалы сами этого сделать не могут... Тот, кто повел группу, — халатный человек. Все знают, что в коллекторах нельзя находиться во время дождя, а про этот ливень было известно заранее. Он был таким сильным, что в городе даже затопило многие тоннели, где есть ливневки... Со временем коллекторы после прочистки забиваются различными сучками, мусором, поэтому вода там не может схлынуть моментально. Видимо, она поднялась до критического уровня, и люди не смогли выбраться.Таша Грехова Диггер
Шансов на спасение у попавших в ловушку людей практически не было, добавила диггер.
"Открыть люки изнутри очень сложно, особенно современные - они стоят под защитой. А для старых нужна специальная фомка. Если ты находишься в критической ситуации, то быстро это сделать практически невозможно", — заявила Грехова, выразив при этом надежду, что кому-то из членов группы удалось найти в коллекторах карман с воздухом и выжить.
Многие московские коллекторы являются стратегическими объектами, спуск в которые запрещен, отметила собеседница.
"Тем не менее экскурсии там проводятся... И сейчас, полагаю, будут введены дополнительные ограничительные меры, однако, думаю, это лишь еще больше пробудит интерес у людей, которые хотят заняться изучением истории Москвы или получить какой-то экстремальный опыт, к спуску в коллекторы", — сказала она, подчеркнув, что в настоящее время за самовольное проникновение на охраняемый объект диггерам грозит штраф или же уголовное преследование.
Грехова выразила мнение, что в московских подземельях - как в Париже или Варшаве - необходимо проложить специальные экскурсионные маршруты, где соблюдались бы все необходимые меры безопасности. Эта мера, по ее словам, отбила бы у людей желание спускаться в коллекторы самостоятельно, подвергая себя опасности.
Ранее московские следователи возбудили уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Главным подозреваемым является 31-летний диггер, который занимается организацией подобных экскурсий. Его в настоящее время допрашивают, сообщал Telegram-канал "112".