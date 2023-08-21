Диггер прокомментировала гибель людей в коллекторах Москвы

Не думаю, что члены группы смогли бы самостоятельно попасть в коллектор, потому что там достаточно сложный залаз, там нужно поднимать и отодвигать люк. Непрофессионалы сами этого сделать не могут... Тот, кто повел группу, — халатный человек. Все знают, что в коллекторах нельзя находиться во время дождя, а про этот ливень было известно заранее. Он был таким сильным, что в городе даже затопило многие тоннели, где есть ливневки... Со временем коллекторы после прочистки забиваются различными сучками, мусором, поэтому вода там не может схлынуть моментально. Видимо, она поднялась до критического уровня, и люди не смогли выбраться.

Таша Грехова Диггер