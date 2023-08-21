Тело четвертого погибшего в результате незаконной экскурсии по подземным коллекторам обнаружено у причала парка "Зарядье" под "парящим" мостом в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В настоящее время возле причала "Зарядье" под "парящим" мостом найдено тело мужчины. Он стал четвертым погибшим после экскурсии по подземным коллекторам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают спасатели, они извлекают погибшего из воды. Его личность устанавливается.

Ранее спасатели нашли трех погибших, в том числе ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Организатора экскурсии допрашивают следователи.