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В Петербурге осудили женщину, которая открыла бордель в своей квартире

Жительницу Санкт-Петербурга осудили за организацию проституции. Об этом сообщает городская прокуратура.

Жительница Петербурга сделала квартиросъемщиц секс-работницами и получила условный срок
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Летом 2022 года сотрудники полиции узнали, что в квартире на улице Типанова в Московском районе города проходят встречи двух секс-работниц с клиентами.

Притон для занятия проституцией организовала в начале июня хозяйка помещения. Женщину задержали уже 21 июня, ее обвинили в организации занятия проституцией другими лицами в целях незаконного личного обогащения.

Было установлено, что россиянка сдала квартиру двум девушкам и способствовала их нелегальной деятельности.

«Московский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее москвич открыл нарколабораторию в Тверской области и варил там мефедрон.

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