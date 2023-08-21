Жительница Петербурга сделала квартиросъемщиц секс-работницами и получила условный срок

В Петербурге осудили женщину, которая открыла бордель в своей квартире
Жительницу Санкт-Петербурга осудили за организацию проституции. Об этом сообщает городская прокуратура.
Летом 2022 года сотрудники полиции узнали, что в квартире на улице Типанова в Московском районе города проходят встречи двух секс-работниц с клиентами.
Притон для занятия проституцией организовала в начале июня хозяйка помещения. Женщину задержали уже 21 июня, ее обвинили в организации занятия проституцией другими лицами в целях незаконного личного обогащения.
Было установлено, что россиянка сдала квартиру двум девушкам и способствовала их нелегальной деятельности.
«Московский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев», — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее москвич открыл нарколабораторию в Тверской области и варил там мефедрон.