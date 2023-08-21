В Манхэттене автомобиль въехал в толпу
В центре Манхэттена в толпу людей въехал автомобиль. Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию Нью-Йорка.
«Семь человек получили ранения, когда автомобиль въехал в толпу в центре Манхэттена вечером 20 августа», — говорится в тексте.
По данным телеканала, в результате инцидента пострадали шесть мужчин в возрасте от 24 лет до 61 года и 34-летняя женщина. Указывается, что полученные ими травмы не угрожают их жизням.
За рулем машины находилась 29-летняя жительница Нью-Джерси. После того, как она проехала через толпу на Манхэттене она попала в ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии также никто не пострадал. На данный момент жительницу Нью-Джерси взяли под стражу, она проходит медицинское обследование.
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