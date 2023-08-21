В Манхэттене автомобиль въехал в толпу

В центре Манхэттена в толпу людей въехал автомобиль. Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

«Семь человек получили ранения, когда автомобиль въехал в толпу в центре Манхэттена вечером 20 августа», — говорится в тексте.

По данным телеканала, в результате инцидента пострадали шесть мужчин в возрасте от 24 лет до 61 года и 34-летняя женщина. Указывается, что полученные ими травмы не угрожают их жизням.