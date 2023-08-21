В Волгограде произошел крупный пожар в грузовом порту

В Волгограде в грузовом порту загорелся ангар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, пишет портал V1.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, в Ворошиловском районе Волгограда.

На кадрах видеороликов, выложенных в интернет, виден густой черный дым и высокие языки пламени, пробивающиеся сквозь копоть.

По словам очевидцев, «столб дыма виден за километры».

В МЧС пояснили, что на территории бывшего грузового речного порта Волгограда вспыхнула кровля неэксплуатируемого здания.