В Волгограде произошел крупный пожар в грузовом порту
В Волгограде в грузовом порту загорелся ангар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, пишет портал V1.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, в Ворошиловском районе Волгограда.
На кадрах видеороликов, выложенных в интернет, виден густой черный дым и высокие языки пламени, пробивающиеся сквозь копоть.
По словам очевидцев, «столб дыма виден за километры».
В МЧС пояснили, что на территории бывшего грузового речного порта Волгограда вспыхнула кровля неэксплуатируемого здания.
В ведомстве уточнили, что угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, пострадавших нет.
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