Мужчина украл деньги со свадьбы за 30 секунд и попал на видео

Вор в американском городе Вестминстер, штат Колорадо, во время свадьбы похитил деньги для молодоженов и скрылся. Запись с видеокамер, на которую попал преступник, публикует CBS News.

Жених и невеста праздновали свадьбу в центре для проведения мероприятий Church Ranch Event Center. На записи с установленных в помещении камер наблюдения видно, как мужчина подходит к столу с подарками, открывает коробку, вытаскивает из нее несколько конвертов, а затем берет упакованный подарок. После этого злоумышленник быстро покидает место происшествия и скрывается на мотоцикле.

Преступник осуществил кражу менее чем за 30 секунд. На записи видно, что он был одет в яркий жилет со светоотражающими элементами, черную рубашку с длинными рукавами, джинсы и белые кроссовки.

Полиция разыскивает вора.