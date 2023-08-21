Появился список диггеров, которые пропали без вести в Москве после воскресного ливня. Его опубликовал Telegram-канал «112».

Издание привело в перечне шесть фамилий. Так, на связь с родственниками с 21 августа перестали выходить Филиппов Константин 1991 года рождения, Маркушин Дмитрий 1976 года рождения, Маркушина Елизавета 2007 года рождения, Быкова Дарья 1988 года рождения.

Также нет информации о местонахождении 18-летнего Глеба Лагашина и 15-летней Виктории Шнейдер, выяснил «112».

По данным ряда Telegram-каналов, Константин Филиппов сопровождал экскурсионную группу под землей. Как пишет Mash, 31-летний мужчина до исчезновения отправлял коллегам SMS, в котором поинтересовался, можно ли выйти с людьми в районе станции метро «Трубная».

До этого сообщалось, что в Москве решили закрыть доступ к коллектору, откуда стартовали пропавшие диггеры.