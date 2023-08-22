СМИ: медведь напал на мужчин в Костроме

В Костроме на улице Ткачей медведь напал на двух парней, которые сидели на лавочке рядом с многоэтажным зданием. Но местным жителям удалось убежать, сообщает Telegram-канал Baza.

© Depositphotos

После происшествия на место прибыли оперативные службы, которые обнаружили медведя на высоте 15 метров на дереве. Ближе к вечеру удалось усыпить животное с помощью дротика. После этого сотрудники использовали автолестницу, чтобы спустить медведя с дерева. В ближайшее время его вернут в естественную среду обитания, в дикую природу. На Камчатке медведь забрел в лагерь туристов и разворошил их вещи.