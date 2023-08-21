ФСБ задержала украинку за сбор сведений о ВС России

В Ростовской области оперативными службами ФСБ России задержана гражданка Украины. Женщина собирала конфиденциальную информацию о воинских частях и перемещениях военной техники российской армии.

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Как сообщают РИА Новости, офицерами контрразведки установлено, что гражданка Украины, въехав на территорию России, связалась по телефону с сотрудницей СБУ. В первую очередь украинские спецслужбы интересовали комплексы противовоздушной обороны, а также маршруты передвижения личного состава и техники ПВО.

Во время визитов в Ростовскую область шпионка делала на сотовый телефон фотографии с дислокацией средств ПВО и отслеживала перемещения военных машин и танков.

Полученные данные могли быть использованы ВСУ для нанесения ударов беспилотниками, что привело бы к потерям среди техники и личного состава ВС России. При задержании у женщины изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинских спецслужб.