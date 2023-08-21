ФСБ задержала украинку за сбор сведений о ВС России

В Ростовской области задержали украинку за сбор сведений о ВС России
В Ростовской области оперативными службами ФСБ России задержана гражданка Украины. Женщина собирала конфиденциальную информацию о воинских частях и перемещениях военной техники российской армии.
Как сообщают РИА Новости, офицерами контрразведки установлено, что гражданка Украины, въехав на территорию России, связалась по телефону с сотрудницей СБУ. В первую очередь украинские спецслужбы интересовали комплексы противовоздушной обороны, а также маршруты передвижения личного состава и техники ПВО.
Во время визитов в Ростовскую область шпионка делала на сотовый телефон фотографии с дислокацией средств ПВО и отслеживала перемещения военных машин и танков.
Полученные данные могли быть использованы ВСУ для нанесения ударов беспилотниками, что привело бы к потерям среди техники и личного состава ВС России. При задержании у женщины изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинских спецслужб.
"Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России "Шпионаж". Задержанной может грозить до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.