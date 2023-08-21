В Британии медсестра осуждена пожизненно за убийство семи новорожденных

Медсестра Люси Летби, которая была признана виновной в убийстве семи новорожденных в Великобритании и в покушении на убийство еще шести, приговорена к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение. Такое решение принял коронный суд Манчестера, сообщает ТАСС.

Жюри присяжных 18 августа признало Летби виновной в убийстве и покушении на убийство 13 младенцев в больнице Честера с июня 2015 по июнь 2016 года. Как сообщает The Times, бывшая медсестра утверждала, что она невиновна, а смерть новорожденных наступала якобы из-за недостаточной гигиены в медучреждении и низкого уровня подготовки персонала.

Ее отстраняли от работы после серии «неожиданных и необъяснимых» смертей новорожденных в неонатальном отделении больницы Честера. В сентябре 2016 года было инициировано расследование этих эпизодов, а в 2018 году экс-медсестра была арестована, при этом ее дважды с тех пор отпускали под залог.