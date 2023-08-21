ФСБ раскрыла организатора диверсии на железнодорожной станции в Херсоне

Сотрудники ФСБ раскрыли организатора диверсии на железнодорожной станции в Херсоне. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

По подозрению в причастности к преступлению российские спецслужбы задержали одного из руководителей Одесской железной дороги — гражданина Украины 1961 года рождения.

По данным ФСБ, он в феврале 2022 года организовал диверсию на объекте транспортной инфраструктуры с целью подрыва обороноспособности России. В результате повреждения получили стрелочные переводы на станции Херсон, из-за чего временно нарушилось снабжения российских войск, участвующих в специальной военной операции.