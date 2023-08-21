ФСБ задержала начальника Одесской железной дороги по делу о диверсии

ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги по делу об организации диверсии на станции Херсон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Херсонской области.

Сотрудники спецслужбы задержали гражданина Украины 1961 года рождения, который в феврале 2022-го был одним из руководителей Одесской железной дороги (занимает ли он сейчас эту же должность, не уточняется).

В ФСБ заявили, что он спланировал и организовал диверсию на стрелочных переводах станции Херсон, сделав их непригодными для использования. Диверсия на время нарушила снабжение российских войск.