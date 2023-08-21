Во Владимире выросло число отравившихся шаурмой

Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107 человек, включая 23 детей, часть пострадавших госпитализирована. Об этом рассказал сегодня в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

19 августа Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о том, что жители Владимира стали массово обращаться за медицинской помощью. У некоторых больных была обнаружена Salmonella Enteritidis. В ведомстве установили, что все заболевшие ели шаурму, которую купили в пяти точках в городе.

По словам Авдеева, начиная с 16 августа, к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка.

«Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку», - пояснил он.

Губернатор отметил, что надзорные ведомства опечатали пять точек в городе, где продавалась шаурма. При этом уже известно, что причиной отравления стало куриное мясо, приобретенное без документов, а также антисанитарные условия.

«На нескольких точках отсутствовали вода либо санузел. (…) Управление Роспотребнадзора передало информацию о выявленных нарушениях в Следственный комитет», - заметил глава региона.

По словам жительницы Владимира Анастасии, она почувствовала недомогание спустя сутки после того, как откусила кусок шаурмы у своего мужа. Ее супругу тоже стало плохо. Все отравившиеся шаурмой жалуются на одинаковые симптомы - высокую температуру, озноб, диарею и рвоту, пишет «Газета.ру».