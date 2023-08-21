У россиян украли деньги в отеле Турции и обвинили их в случившемся

У российских туристов, отдыхающих на популярном курорте Турции, украли деньги из номера отеля и обвинили их в случившемся. Об этом пишет портал TourDom.

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Отмечается, что инцидент произошел в четырехзвездочной гостинице Maya World Golf в Сиде. Россияне рассказали, что ситуация произошла в первый же день отпуска. Сразу после заселения соотечественники оставили вещи в номере и пошли осматривать отель и пляж.

Вернувшись в комнату через три часа, они обнаружили сумку в открытом виде и поняли, что находящиеся в ней 200 долларов (около 19 тысяч рублей) похищены.

«Украли немного, но сам факт возмутителен, не успели приехать на отдых — настроение испорчено», — пояснили собеседники издания.

Россияне сразу же обратились с проблемой на ресепшен, однако сотрудники гостиницы не удивились произошедшему и даже не извинились.

«Сразу сказали: "Сами виноваты. Можете, конечно, заявить в полицию, но это бесполезно: никто вам деньги не вернет", — добавили туристы. — Судя по реакции менеджера, можно предположить, что у них это не в первый раз».