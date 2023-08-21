В Киргизии задержали находящегося в розыске россиянина

"20 августа 2023 года ГКНБ в ходе контртеррористической деятельности по противодействию спящим ячейкам международных террористических организаций на территории Иссык-Кульской области задержан находящийся в межгосударственном розыске гражданин РФ М. М. М. 1995 года рождения", - говорится в сообщении. Имя задержанного не указано.