Во Владимире число отравившихся шаурмой выросло до 107 человек

"С 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку. Областные Минздрав и управление Роспотребнадзора контролируют ситуацию", - написал губернатор. Ранее сообщалось о 76 случаях отравления.