Описаны детали маршрута пропавшей под землей в Москве группы диггеров

Диггеры, пропавшие под землей в Москве, спустились под землю около 14:00 через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. Детали маршрута группы из восьми человек раскрыл Telegram-канал Mash.

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Из схемы следует, что экскурсия должна была завершиться в районе Красной площади. Однако через час, когда группа дошла до коллекторов 1819 и 1974 годов в районе метро «Трубная», гид Константин Ф. написал сообщение о том, что начался дождь и спросил о возможности подняться на поверхность. После этого на связь группа больше не выходила.

Как пишет издание, примерно в этом месте коллекторы стало заливать водой. Позже четырех участников группы, в том числе трех подростков, нашли в Москве-реке без признаков жизни на расстоянии примерно от 5 до 6,5 километра от точки старта. При этом в экстренных службах сообщили, что спасти удалось только одного человека, а судьба остальных участников мероприятия устанавливается.