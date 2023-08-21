Тысячи бутылок с логотипом Pepsi изъяли сотрудники ФТС России

Тысячи бутылок с незаконным нанесением логотипа Pepsi изъяли сотрудники ФТС России
Таможенникам удалось пресечь незаконный оборот контрафактных товаров. Они изъяли порядка 12 тысяч бутылок газировки, на которых был нанесен логотип Pepsi, сообщает Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню».
Уточняется, что грузовик с контрафактом остановила мобильная группа таможни на федеральной трассе «Кавказ». Машина следовала из Владикавказа в Таганрог.
«Внутри фуры таможенники нашли 12 тыс. бутылок газировки с незаконным нанесением логотипа Pepsi. Партию изъяли», - говорится в сообщении.
Нарушителю грозит уголовное наказание за незаконное использования чужого товарного знака.
Ранее пресс-служба Управления ФСБ по Камчатскому краю сообщила об изъятии на Камчатке у гражданина Украины более 1 т. немаркированной продукции из мяса краба.
Отмечалось, что сотрудники ФСБ по Камчатскому краю задержали гражданина Украины, который подозревался «в незаконном обороте валютоемких водных биологических ресурсов в крупном размере».