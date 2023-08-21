В Кстове таксист надругался над школьницей и грозился продать ее в рабство

В Кстове водитель такси вывез несовершеннолетнюю знакомую в лес и надругался, а после угрожал продать школьницу в рабство, если она расскажет кому-то о случившемся. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Девятиклассница подрабатывала официанткой в одном из кафе Кстова, она познакомилась с часто заезжавшим в заведение водителем такси, близкого общения между ними не возникло, школьница только здоровалась с таксистом.

В один из дней мужчина предложил 16-летней девушке прокатиться, вывез ее в лесополосу и изнасиловал, после совершения преступления он довез школьницу до ее дома и пригрозил, что продаст в рабство, если она заявит в полицию.

Девятиклассница рассказала о случившемся старшей сестре и матери, семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Узнав о том, что его разыскивают таксист сбежал в Москву. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.