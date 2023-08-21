Москвич варил мефедрон в нарколаборатории под Тверью

«Обвиняемый закупал в интернете прекурсоры, а также лабораторное оборудование и материалы для смешивания и отделения химических реактивов с целью кустарного изготовления наркотического средства мефедрон в частном доме в одной из деревень Бологовского района. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Наказание предполагает лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в заявлении полиции.