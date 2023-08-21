Москвич варил мефедрон в нарколаборатории под Тверью

В Тверской области нашли нарколабораторию, ее владельцу грозит до 20 лет колонии
Москвич открыл нарколабораторию в Тверской области и варил там мефедрон, надеясь его распространить. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД России.
Как стало известно полиции из города Бологое, 40-летний уроженец Москвы приехал в соседний регион и открыл в их районе лабораторию по производству запрещенных веществ. Вскоре мужчина был задержан, он успел приготовить не менее 761 грамма мефедрона, в его доме также нашли марихуану массой 41,5 грамма.
Кроме того, на территории домовладения мужчины были найдены канистры, колбы и стеклянные лотки с запрещенным веществом внутри, полимерные емкости, бутылки, электронные весы, шпатель с наслоениями веществ, свертки с готовым наркотиком и пластиковый контейнер с наркотическим веществом растительного происхождения. Как установили полицейские, мефедрон россиянин собирался распространять, оставляя закладки на территории Тверской области и соседних регионов.
Владельца нарколаборатории обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, производстве наркотических средств и их незаконном хранении.
«Обвиняемый закупал в интернете прекурсоры, а также лабораторное оборудование и материалы для смешивания и отделения химических реактивов с целью кустарного изготовления наркотического средства мефедрон в частном доме в одной из деревень Бологовского района. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Наказание предполагает лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в заявлении полиции.
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